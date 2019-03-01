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EPDK kararları

- Bazı akaryakıt şirketlerinin iletim ve depolama tarifelerinde değişiklik yapıldı

EPDK kararları
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ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) bazı akaryakıt şirketlerinin iletim ve depolama tarifelerinde değişikliğe gidildi.

Konuyla ilgili kurul kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Socar Turkey Akaryakıt Depolama AŞ'nin İzmir'deki Aliağa İletim Tesisine (Tüpraş Hattı) ilişkin iletim hizmet bedeli, metreküp başına benzin için 0,96 lira, motorin, biodizel, havacılık yakıtı, deniz motorini için 1,07 lira olarak belirlendi.

Ayrıca, şirketin İzmir'deki Aliağa Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisinde günlük depolama hizmet bedeli, metreküp başına benzin için 23,75 lira, motorin, biodizel, deniz motorini için 26,40 lira ve havacılık yakıtı türleri için ise 25 lira olarak tespit edildi.

Öte yandan EPDK, Lokal İnşaat Enerji Petrol Nakliyat Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Kırıkkale'nin Hacılar Beldesindeki Kırıkkale Depolama Tesisinde günlük depolama hizmet bedelini, metreküp başına benzin ve motorin için 1,7819 lira olarak belirledi.


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