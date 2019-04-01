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EPDK kararları

- Elektrik Üretim AŞ'nin aktif elektrik enerji toptan satış tarifesi belirlendi

EPDK kararları
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ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 1 Nisan 2019’dan itibaren geçerli olmak üzere Elektrik Üretim AŞ'nin (EÜAŞ) aktif elektrik enerji toptan satış tarifesi belirlendi.

EPDK'nin konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, EÜAŞ'ın dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satışları kilovatsaat başına 17,2700 kuruş oldu.

Dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında satışları ise kilovatsaat başına 25,4600 kuruş olarak belirlendi.

Öte yandan 1 Nisan 2019'dan itibaren uygulanmak üzere dağıtım şirketleri tarafından dağıtım sistemi kullanıcılarına ve görevli tedarik şirketleri tarafından serbest olmayan tüketiciler ile serbest tüketici olmasına rağmen tedarikçisini seçmeyen ve düşük tüketimli abonelerin faaliyet bazlı ve nihai tarifeleri de açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Elektrik Üretim AŞEPDK
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