Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü food istanbul Cathay Group Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Alper Tuğsuz konut alım ekonomi
Konut kredi faizlerinde devrim
Kredi faizlerinde devrim
Meteorolojiden sağanak uyarısı
Meteoroloji uyardı
Samsun’a aronia bahçesi kuruldu
Samsun'da aronia bahçesi
“Süreyya“ kavununda erken hasat
'Süreyya'da erken hasat
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Mevduat arttı!

EPDK kararları

ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), iki doğalgaz dağıtım şirketinin ikinci tarife uygulama dönemi perakende satış tarifelerine yönelik kurul kararı revize edildi. EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararları Resmi Gazete'de...

EPDK kararları
banner17

ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), iki doğalgaz dağıtım şirketinin ikinci tarife uygulama dönemi perakende satış tarifelerine yönelik kurul kararı revize edildi.

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Agdaş Adapazarı Gaz Dağıtım AŞ ve Enerya Konya Gaz Dağıtım AŞ'nin 2017 ile 2021 arasındaki 5 yıllık dönemi kapsayan ikinci tarife uygulama dönemindeki perakende satış tarifeleri revize edildi.

Perakende satış tarifeleriyle şirketlerin sistem kullanım bedelleri yeniden düzenlendi. Söz konusu kararlar 5 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girecek.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)Perakende Satış TarifeleriResmi Gazete
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5