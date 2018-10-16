EPDK kurul kararı

ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 2019 yılında uygulanacak iletim ek ücreti, Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) iletim tarifesinin yüzde 0,5'i olarak belirlendi.

EPDK'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.



Buna göre, 2019 yılında uygulanacak iletim ek ücreti, Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) iletim tarifesinin yüzde 0,5'i olacak.

İletim ek ücretleri, TEİAŞ tarafından aylık olarak hesaplanacak ve takip eden ayın 25'ine kadar EPDK hesabına yatırılacak.



Söz konusu karar 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Öte yandan EPDK'nin Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, 3 akaryakıt istasyonuna mevzuatta belirtilen niteliklere sahip sorumlu müdür çalıştırılmaması nedeniyle toplam 228 bin 426 lira ceza verildi.

EPDK, benzer nedenlerle bir akaryakıt istasyonundan da yazılı savunma istedi.