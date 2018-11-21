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EPDK kurul kararı

İSTANBUL (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) kurul kararınca, motorin türlerinde sadece yüzde 2'den fazla Yağ Asidi Metil Esteri içerenlerle sınırlı olmak üzere 31 Aralık 2020'ye kadar "oksitlenme kararlılığı"...

EPDK kurul kararı
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İSTANBUL (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) kurul kararınca, motorin türlerinde sadece yüzde 2'den fazla Yağ Asidi Metil Esteri içerenlerle sınırlı olmak üzere 31 Aralık 2020'ye kadar "oksitlenme kararlılığı" özelliği teknik düzenleme kapsamında aranmayacak.

EPDK'nın konuya ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, motorin türlerinde sadece yüzde 2'den fazla Yağ Asidi Metil Esteri içerenlerle sınırlı olmak üzere 31 Aralık 2020'ye kadar "oksitlenme kararlılığı" özelliğinin teknik düzenleme kapsamında aranmamasına karar verildi.

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Anahtar Kelimeler:
EPDKResmi Gazete
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