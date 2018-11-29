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EPDK kurul kararı

ANKARA (AA) - Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), gaz yılı öncesinde sisteme giriş için kapasite rezervasyon talep başvuru tarihini 2019 gaz yılına mahsus olmak üzere 30 Kasım 2018'den 17 Aralık 2018'e uzattı."BOTAŞ...

EPDK kurul kararı
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ANKARA (AA) - Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), gaz yılı öncesinde sisteme giriş için kapasite rezervasyon talep başvuru tarihini 2019 gaz yılına mahsus olmak üzere 30 Kasım 2018'den 17 Aralık 2018'e uzattı.

"BOTAŞ İletim Şebekeleri İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslar"a yönelik Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, başvurunun olumlu değerlendirilmesi durumunda başvuru sahibine sözleşme imzalamak için 7 gün olarak verilen süre, gelecek gaz yılına mahsus olmak üzere 4 gün olarak değiştirildi.

Yeni gaz yılı için rezerve edilen kapasiteler ile atıl kapasitelerin yayımlanması için son tarih 15 Aralık'tan 25 Aralık'a uzatıldı.

Alınan kararla, gaz yılı öncesinde sisteme giriş için kapasite rezervasyon talep başvuru tarihi ise 2019 gaz yılına mahsus olmak üzere 30 Kasım 2018 yerine 17 Aralık 2018 olarak belirlendi.

BOTAŞ Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi Temel Kullanım Usul ve Esasları'na ilişkin yapılan değişiklikte de başvuru sahiplerinin gerekli bilgi ve belgelerle başvuru süresi 1 Aralık'tan 18 Aralık'a uzatıldı.

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BOTAŞDOĞALGAZEnerji
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