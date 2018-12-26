EPDK kurul kararı

ANKARA (AA) - Elektrik üretim şirketlerinin, lisanslarına kayıtlı yıllık elektrik enerjisi üretim miktarının piyasada satabilecekleri oranı 2019 için yüzde 40 olarak uygulanmaya devam edecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca lisansları kapsamında kamu ve özel sektör üretim şirketleri ile organize sanayi bölgelerinin lisanslarına kayıtlı yıllık elektrik enerjisi üretim miktarının piyasada satabilecekleri oranı 2019 yılı için de yüzde 40 olarak uygulanacak.

Söz konusu oran, EPDK'nin Aralık 2016'da aldığı kararla yüzde 40 olarak belirlenmişti.