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EPDK kurul kararı

- Güneş enerjisinde 10 kilovat altı çatı ve cephe uygulamaları için elektrik dağıtım şirketleri tarafından yapılacak onay işlemi 120 lira, kabul işlemi ise 159 lira olacak

EPDK kurul kararı
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İSTANBUL (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) güneş enerjisinde 10 kilovat altı çatı ve cephe uygulamaları için elektrik dağıtım şirketleri tarafından yapılacak onay işleminin 120 lira, kabul işleminin ise 159 lira olacağı bildirildi.

Konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında 10 kilovat ve altı çatı ve cephe uygulamalı güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisleri için elektrik dağıtım şirketleri tarafından yapılacak onay ve kabul işlemlerinin bedeli belirlendi.

Elektrik dağıtım şirketlerinin ilgili başvuru sahiplerinden söz konusu tesislerin onayı için 120 lira, kabulü için 159 lira tahakkuk etmesine karar verildi.

Ayrıca ilgili şebeke işletmecisi ve görevli tedarik şirketlerine yapılacak başvurular ile sonuçlandırılan taleplerde, pay devri için ücret alınmayacak, diğer işlemler için ise 500 lira ödenecek.



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