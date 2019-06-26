Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya seminer ekonomi Trabzon Bursa
E-spor geleceğin futbolu olacak
Geleceğin futbolu olacak
e-Dönüşüm pazarı, 2020’de 3’e katlayacak
2020’de 3’e katlanacak
Safkan Arap tayı satacak
Safkan Arap tayı satacak
Iğdır kayısısı markalaştı
Iğdır kayısısı markalaştı
TCDD'ye uluslararası görev
TCDD'ye uluslararası görev

EPDK kurul kararı

- Lisanssız elektrik üreticilerinin sistemden çekiş yönlü dağıtım tarifesinde yüzde 50 indirim yapılacak

EPDK kurul kararı
banner17

İSTANBUL (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), lisanssız elektrik üreticilerinin sistemden çekiş yönlü dağıtım tarifesinde yüzde 50 indirim yapılacağı bildirildi.

Konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Elektrik Piyasası Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında, lisanssız elektrik üreticilerinin üretimlerine eşit veya üretim miktarından düşük tüketimleri için sistemden çekiş yönlü dağıtım tarifesinde yüzde 50 indirim yapılacak.

Tüketimin üretimi aşan kısmı için ise abone grubuna özgü dağıtım tarifesi uygulanacak.

Tüketim, üretime eşit, üretimden fazla veya az olduğu durumlarda sisteme enerji veriş yönündeki dağıtım bedeli ise üretim tesisinin işletmeye girdiği tarihten itibaren 10 yıl süreyle yüzde 100 indirimli olacak.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
EPDKLisanssız Elektrik üretimiResmi Gazete
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5