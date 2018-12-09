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EPDK kurul kararları

ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 2019 yılı gelir payı bedeli ton başına 8,83 lira olarak belirlendi.EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında...

EPDK kurul kararları
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ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 2019 yılı gelir payı bedeli ton başına 8,83 lira olarak belirlendi.

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Petrol Piyasası Kanunu'nun 16. maddesi ve LPG piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 40. maddesi uyarınca gelecek yıla ilişkin gelir payı bedeli ton başına 8,83 lira oldu.

Öte yandan, Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) Dörtyol Yüzen LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) Terminali Temel Kullanım Usul ve Esasları'nda (Dörtyol FSRU KUE) değişikliğe gidildi.

Kararda, FSRU KUE'nin 2. maddesinde yer alan "tarife" tanımının, KUE'nin uygulanması kapsamında, mevzuata uygun olmak şartıyla taraflar arasında Terminal Hizmet Sözleşmesi'nde yer alan LNG'nin depolanması, gaz formunda gönderilmesi ile buna dair hizmetlere ilişkin fiyat, hüküm ve şartları da içerdiği ifade edildi.

Doğal gazın boşaltım süresine ilişkin, Geminin Hazır Olma Bildirimini verdiği noktadan yükünü boşalttıktan sonra tekrar aynı noktaya çekilinceye kadar geçen süre 42 saat olarak belirlendi.

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EPDK KararlarıLPGResmi Gazete
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