banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar otomotiv moda pamuk dünya Trabzon
THY’ye üç ödül
THY’ye üç ödül
Kahvenin ustaları
Kahve kokulu kariyer
RADYO TRAFİK UYARIYOR; KIŞ LASTİĞİN YOKSA ARACINI EVDE BIRAK!
Kış lastiğini sevdik
En muhteşem filozoflar gündelik sorunlarınızı nasıl çözerlerdi?
Nietzsche bu işe ne derdi
Sosyal konut zamanı
Sosyal konut zamanı

EPDK kurul kararları

İSTANBUL (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) elektrik sektöründe görevli tedarik şirketlerinin dağıtım şirketlerinden aldıkları ödeme bildirim bedeli ve ikinci ihbar bırakma hizmet bedelleri güncellendi.EPDK'nin konuya ilişkin...

EPDK kurul kararları
banner17

İSTANBUL (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) elektrik sektöründe görevli tedarik şirketlerinin dağıtım şirketlerinden aldıkları ödeme bildirim bedeli ve ikinci ihbar bırakma hizmet bedelleri güncellendi.

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararları, 1 Ocak 2019'da yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, görevli tedarik şirketlerinin dağıtım şirketlerinden aldıkları ödeme bildirim bedeli orta gerilimden bağlı tüketiciler için 47 kuruş, alçak gerilimden bağlı tüketiciler için 0,047 kuruş olarak belirlendi. Söz konusu bedeller, ikinci ihbarda orta gerilimden bağlı tüketiciler için 9,46 lira ve alçak gerilimden bağlı tüketiciler için 94 kuruş oldu.

2019 yılına ilişkin güç kalitesi ölçüm hizmet bedelinin alçak gerilimde 110,6 lira, orta gerilimde 294,8 lira olmasına karar verildi.

Kurul, 2019'da şebeke işletmecisinin lisanssız elektrik üreticisinden 250 kilovat ve üzeri için tahsil edileceği başvuru bedelini 751,55 lira olarak belirledi.

Görevli tedarik şirketlerince lisanssız elektrik üreticisinden 250 kilovat ve üzeri için 2019'da tahsil edilecek başvuru bedeli 1503,10 lira olarak tespit edildi.

Ayrıca elektrik dağıtım şirketlerinin lisanssız üreticilerden 2019 yılı için tahsil edeceği yıllık sistem işletim bedelinin 10-250 kilovat için 1050,80 lira, 250 kilovat ve üzeri için ise 2101,60 lira olması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Türkiye ortalama elektrik toptan satış fiyatı ise kilovatsaat başına 20,48 kuruş olarak belirlendi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ElektrikEPDKKurul KararıResmi Gazete
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1