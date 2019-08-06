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EPDK Kurul kararları

ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) iki Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) tesisinin temel kullanım usul ve esaslarında değişikliğe gitti.EPDK'nin konuya ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe...

EPDK Kurul kararları
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ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) iki Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) tesisinin temel kullanım usul ve esaslarında değişikliğe gitti.

EPDK'nin konuya ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Etki Liman İşletmeleri Doğalgaz İthalat ve Ticaret AŞ'nin Aliağa Yüzen LNG Terminali (FSRU) ile Ege Gaz AŞ'nin Aliağa LNG depolama tesisinin temel kullanımını düzenleyen usul ve esaslar değişti.

Söz konusu usul ve esaslarla tesislerin, işletim koşulları, gaz kayıpları ve dengelenmesi, operasyonel akış talimatları, ücretlendirme ve ödeme, planlı bakım ve kalite gibi işleyişleri belirleniyor.




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