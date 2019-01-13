Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi Bursa mersin dünya
AHT'yi bünyesine kattı
AHT'yi bünyesine kattı
Google'a soruşturma
Google'a soruşturma
Ankara'dan Roma'ya uçuş
Ankara'dan Roma'ya uçuş
3 yıldır tercih ediliyor
3 yıldır tercih ediliyor
Bir taşla üç kuş
Bir taşla üç kuş

EPDK tarafından 28 lisans verildi

İSTANBUL (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik, doğal gaz, petrol ve LPG piyasalarında 28 lisans verilirken, yine farklı piyasalardaki 12 lisans sona erdirildi.EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü...

EPDK tarafından 28 lisans verildi
banner17

İSTANBUL (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik, doğal gaz, petrol ve LPG piyasalarında 28 lisans verilirken, yine farklı piyasalardaki 12 lisans sona erdirildi.

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında 14 üretim, 2 tedarik ve 2 de Organize Sanayi Bölgesi dağıtım lisansı tahsis edilirken, 5 tedarik, 2 üretim lisansı ise sonlandırıldı.

Doğal gaz piyasasında 2 spot LNG ithalat ve 2 spot LNG ihracat lisansı verildi. Doğal gaz piyasasında bir şirketin doğal gaz toptan satış lisansı ve bir şirketin de depolama lisansı sona erdirildi.

Petrol piyasasında 3 dağıtıcı lisansı, bir ihrakiye teslimi lisansı ve bir şirkete de iletim lisansı verildi.

Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında ise bir LPG dağıtıcı lisansı tahsis edilirken, 2 LPG dağıtıcı lisansı ve bir LPG depolama lisansı sonlandırıldı.

Böylece sektörde farklı piyasalarda toplam 28 lisans tahsisi gerçekleşirken, 12 lisans sona erdirilmiş oldu.

EPDK tarafından ayrıca, 2 şirketin de LPG dağıtıcı lisansları iptal edildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ElektrikEPDKLisansResmi Gazete
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1