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EPDK'dan 11 şirkete yaklaşık 2,1 milyon lira ceza

ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 11 akaryakıt şirketine çeşitli nedenlerle 2 milyon 156 bin 181 lira ceza verildi, bir şirketten de yazılı savunma istendi.EPDK'nın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü...

EPDK'dan 11 şirkete yaklaşık 2,1 milyon lira ceza

ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 11 akaryakıt şirketine çeşitli nedenlerle 2 milyon 156 bin 181 lira ceza verildi, bir şirketten de yazılı savunma istendi.

EPDK'nın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterme, sorumlu müdür çalıştırmama, dağıtıcısı haricinde yakıt ikmal etme ve akaryakıt istasyonunda kurulu bulunan otomasyon sistemine yansımayan tank dolumlarının ve satışlarının olması gibi nedenlerle 11 akaryakıt şirketine, 72 bin 751 lira ile 442 bin 596 lira arasında değişen miktarlarda olmak üzere toplam 2 milyon 156 bin 181 lira para cezası uygulandı.

EPDK, ayrıca 20 şirket hakkında açılan soruşturmalara ilişkin raporların ilgililerine tebliğ edilemediğini, söz konusu şirketlerin belirlenen süreler içinde savunmalarını kuruma göndermeleri gerektiğini ve süresi içinde gönderilmeyen savunmaların dikkate alınmayacağını ilanen tebliğ etti.

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