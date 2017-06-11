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EPDK'dan 5 akaryakıt şirketine 807 bin lira para cezası

ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) 5 akaryakıt şirketine toplam 807 bin 882 lira ceza verildi.EPDK'nın konuyla ilgili ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, akaryakıt tesisi planında yer almayan gizli akaryakıt tankı...

EPDK'dan 5 akaryakıt şirketine 807 bin lira para cezası

ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) 5 akaryakıt şirketine toplam 807 bin 882 lira ceza verildi.

EPDK'nın konuyla ilgili ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, akaryakıt tesisi planında yer almayan gizli akaryakıt tankı bulundurması, taahhütte bulunduğu ürünü üretmemesi, bayisi olduğu dağıtıcı haricinde ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesi gibi sebeplerle 5 akaryakıt şirketine toplam 807 bin 882 lira ceza verilmesi kararlaştırıldı.

EPDK ayrıca, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) dağıtıcı lisansı ve depolama lisansı sahibi iki şirketin talepleri doğrultusunda lisanslarını sonlandırırken, uzaktan erişim sisteminin Kuruma açılmaması, satışların otomasyon sistemine yansıtılmaması gibi gerekçelerle 3 şirketten yazılı savunma istedi, bir şirketin ise dağıtıcı lisansını iptal etti.

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