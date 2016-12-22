EPDK'dan doğalgazda teminat mektubu iadesi

ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), doğalgaz dağıtım şirketlerinin 137 milyon dolarlık teminat mektuplarının iadesine karar verildi.

EPDK tarafından yapılan yazılı açıklamada, kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dolar yerine Türk lirası kullanımı çağrısı doğrultusunda alındığı belirtildi.

Teminat mektup iadelerinin başlaması için doğalgaz dağıtım şirketlerinin EPDK'ya başvurması gerektiği kaydedilen açıklamada, "Kurum, doğalgaz dağıtım şirketlerinin 137 milyon dolarlık teminat mektuplarının iadesi için düğmeye bastı. EPDK’nın şirketlerin yatırım yapma yükümlülüklerini yerine getirdiklerini tespit etmesi halinde teminat mektuplarını iade alabilecek. Sektörün kredi limitlerini olumlu yönde etkileyecek olan bu karar sonucunda doğalgaz dağıtım yatırımlarında artış ve hızlanma bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.