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EPDK'den doğal gaz piyasasına ilişkin karar

ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ve OtoCNG lisans başvurularının elektronik ortamda yapılabilmesini kararlaştırdı.EPDK'nin konuya ilişkin 4 Nisan 2019 tarihli kararı, Resmi Gazete'nin...

EPDK'den doğal gaz piyasasına ilişkin karar
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ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ve OtoCNG lisans başvurularının elektronik ortamda yapılabilmesini kararlaştırdı.

EPDK'nin konuya ilişkin 4 Nisan 2019 tarihli kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, CNG satış, iletim ve dağıtım lisans başvuruları ile OtoCNG lisans başvuruları ve ilgili tadil işlemleri de elektronik ortamda yapılabilecek. Ayrıca yapım ve hizmet sertifikası alma, tadil, vize ve yenileme işlemleri için de bundan böyle internet üzerinden başvuruda bulunulabilecek.

İlgili başvurular 31 Aralık 2019 tarihine kadar yazılı olarak da alınmaya devam edecek.


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