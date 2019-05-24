Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Ender emekli enerji Bursa food istanbul
TSKB’ye yeni atama
TSKB’ye yeni atama
Rigorent’ten Hibrit Atağı!
Rigorent’ten Hibrit Atağı!
“Temiz bir dünya için 'Denizi Şansa Bırakma' diyoruz“
'Denizi Şansa Bırakma'
8 bin çiftçi icralık!
8 bin çiftçi icralık!
TÜBA'da devir teslim
TÜBA'da devir teslim

EPDK'den kar marjı açıklaması

- EPDK tarafından akaryakıt sektöründe kar marjına yönelik çalışmaların tamamlandığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi

EPDK'den kar marjı açıklaması
banner17

ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) akaryakıt dağıtım ve şirketleri ve bayiler arasındaki kar marjına yönelik çalışmaların tamamlandığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
EPDK'den yapılan açıklamada, konuya ilişkin çalışmaların sürdüğü, nihai kararın gelecek dönemde sektörün görüşüne açılacağı kaydedildi.
Sektörün ve kamuoyunun kar marjına yönelik kaynağı belirsiz haberlere itibar etmemesinin gerektiği kaydedilen açıklamada, "Bugün medyada yer alan EPDK'nin akaryakıt dağıtım şirketleri ile bayileri arasında kar marjlarına yönelik çalışmasını tamamladığı ve yüzde 55 oranında dağıtım şirketinin, yüzde 45 oranında bayinin pay almasının benimsendiği haberi tamamen asılsızdır." ifadesi kullanıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AkaryakıtEnerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK)Kar Marjı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5