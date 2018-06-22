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EPDK'nin 3 yeni üyesi yemin ederek göreve başladı

ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) önceki gün atanan 3 üyenin yemin ederek görevlerine başladığı bildirildi.EPDK tarafından yapılan açıklamada, atama kararının 20 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlandığı...

EPDK'nin 3 yeni üyesi yemin ederek göreve başladı

ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) önceki gün atanan 3 üyenin yemin ederek görevlerine başladığı bildirildi.

EPDK tarafından yapılan açıklamada, atama kararının 20 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtildi.

Kurumda boş bulunan üyeliklere getirilen Erdoğan Tozan, Hayrettin Kurt ve yeniden atanan Ahmet Çağrı Çiçek, Yargıtay'da yemin ederek görevlerine başladı. EPDK kurul üyelerinin katılımıyla ilk kurul toplantısı da bugün yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Sektörümüz ve milletimiz için hayırlı olsun. Yeni üyelerimiz sahip oldukları donanım ve tecrübe ile kurumumuza güç katacaktır. EPDK olarak sektörümüz ve milletimiz için azimle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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