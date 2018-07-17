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EPDK'nin yeni üyeleri göreve başladı

- EPDK'nin üç yeni üyesi yemin ederek göreve başladı

EPDK'nin yeni üyeleri göreve başladı

ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) atanan üç yeni üyenin yemin ederek görevlerine başladığı bildirildi.

EPDK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, kurumda 2. Başkanlığa atanan Zekeriye Gökşenli ile kurul üyeliklerine atanan İbrahim Tan ve Muhammed Mustafa İzgeç, Yargıtay'da yemin ederek göreve başladı.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile bürokrasimize yönelik ilk kararnamenin kurumumuza yönelik olması bizim için gurur vesilesi oldu. Sorumluluğumuz her zamankinden fazla. Ülkemiz yeni bir sürece girdi ve biz de kurum olarak Bakanlığımız ile uyum içerisinde sektörümüzü daha ileri bir düzeye taşımak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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