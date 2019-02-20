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EPDK'ye personel alınacak

ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) 24 personel alınacak.EPDK'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Buna göre, EPDK'de istihdam edilmek üzere 15 yönetim görevlisi ve 9 mühendis...

EPDK'ye personel alınacak
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ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) 24 personel alınacak.

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, EPDK'de istihdam edilmek üzere 15 yönetim görevlisi ve 9 mühendis olmak üzere toplam 24 kişi alınacak.

Adayların, devlet memurluğu için kanunla belirtilen şartlara uygun olmaları gerekiyor. Ayrıca adayların, ilanda belirtilen lisans ve ön lisans programları ile YÖK tarafından bu programlara denkliği onaylanmış yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmaları ve ilgili KPSS puan türünden en az 75 puan almaları şartı aranacak.

Sözlü yapılacak giriş sınavı için adaylar 25 Şubat - 4 Mart tarihleri arasında EPDK'ye başvuruda bulunacak.

Adaylar, başvurularını 4 Mart Pazartesi günü gece yarısına kadar EPDK'nin internet adresinde yayımlanan başvuru formunu doldurarak yapabilecek.

İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurularla kuruma elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)Girişi SınavıKadroResmi Gazete
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