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EPGİS'ten taşıt tanıma sisteminde komisyon talebi

- EPGİS Başkanı Aktaş: - "Ana dağıtıcılar tarafından gerekli düzeltmeler yapılmadığı takdirde elektronik sistem üzerinden akaryakıt satışı durdurulacak"

EPGİS'ten taşıt tanıma sisteminde komisyon talebi

ANKARA (AA) - Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, taşıt tanıma sistemiyle yapılan akaryakıt satışlarının bayi karını ortadan kaldırdığını ve zarar etmelerine neden olduğunu belirterek, ana dağıtıcılar tarafından gerekli düzeltmeler yapılmadığı takdirde bu sistem üzerinden satışları durduracaklarını belirtti.

Aktaş, yaptığı açıklamada elektronik sistem satışları yoluyla yapılan işlemlerde bayi karı için yüzde 4'ün altında olmayacak bir alt limit belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

Faturalama süreçlerinin bayilerin en az yüzde 4 düzeyindeki kar payını mutlaka elde etmelerini sağlayacak şekilde düzenlenmesini istediklerini aktaran Aktaş, "Bayi için elektronik sistem müşterisine malı sattığında, aldığı fiyattan ana dağıtıcıya iade faturası keserek o ay sattığı miktar üzerinden komisyon işletilmelidir." ifadesini kullandı.

Elektronik sistem satışları yoluyla bayi karını ortadan kaldıran uygulamalardan 9 ay içinde vazgeçilmesi gerektiğinin altını çizen Aktaş, "Ana dağıtıcılar tarafından gerekli düzeltmeler yapılmadığı takdirde elektronik sistem üzerinden akaryakıt satışı durdurulacak. Artık üye sayımız bunu yapabilecek çoğunluğa ulaştı. Tarafların uzlaşı içinde çalışması için gerekli koşullar mevcuttur." değerlendirmesinde bulundu.

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AkaryakıtEnerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren SendikasıEPGİS
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