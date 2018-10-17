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EPİAŞ'ın teşkilat yapısında değişiklik

ANKARA (AA) - Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ) Genel Müdürlüğü görevini yürüten kişiler, kamu sermayeli veya kamu iştiraki olan ve doğrudan piyasa faaliyetleriyle ilgisi bulunmayan şirketlerde yönetim kurulu üyesi olarak...

EPİAŞ'ın teşkilat yapısında değişiklik
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ANKARA (AA) - Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ) Genel Müdürlüğü görevini yürüten kişiler, kamu sermayeli veya kamu iştiraki olan ve doğrudan piyasa faaliyetleriyle ilgisi bulunmayan şirketlerde yönetim kurulu üyesi olarak görev alabilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun, Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, EPİAŞ Genel Müdürlüğü görevini yerine getiren kişiler, artık kamu sermayeli veya kamu iştiraki olan doğrudan piyasa faaliyetleriyle ilgisi bulunmayan şirketlerde yönetim kurulu üyesi olabilecek.

Söz konusu görevi yerine getiren kişiler için, görevi süresince özel bir kanuna dayanmadıkça kamu veya özel kuruluşlarda hiçbir görev alamama, elektrik ve doğal gaz piyasasında lisans sahibi şirketlerde pay sahibi olamama uygulamasına ise devam edilecek.



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