EPİAŞ'ta ileri tarihli elektrik ticareti yapılabilecek

ANKARA (AA) - MUHSİN BARIŞ TİRYAKİOĞLU - Gün öncesi ve gün içi piyasalarla spot elektrik ticaretinin yapıldığı Türkiye'nin enerji borsası EPİAŞ'ta, ileri tarihli elektrik ticareti de yapılabilecek.



Resmi Gazete'de dün yayımlanan Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile "İleri Tarihli Fiziksel Teslimatlı Elektrik Piyasası"nın kurulmasının önü açıldı.

AA muhabirinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) yetkililerinden aldığı bilgiye göre, söz konusu düzenlemeyle elektrikte gün öncesi piyasası ve gün içi piyasasının yanı sıra "İleri Tarihli Fiziksel Teslimatlı Elektrik Piyasaları" da EPİAŞ tarafından işletilecek.

Söz konusu piyasanın işletilmesi için gerekli yönetmeliğin hazırlanması ve yazılım altyapısının kurulması amacıyla EPDK, EPİAŞ ve piyasa katılımcıları hazırlıklara başladı.

İşlemlerin kontrat vadeleri ve yük tipi bazında yapılacağı piyasa, sürekli ticaret metoduna göre işletilecek. Kontratlar aylık, çeyrek dönemlik ve yıllık olabilecek. Piyasa derinliğine bağlı olarak haftalık anlaşmalar da sağlanabilecek.

- Piyasa Katılımcılarına "Hedging" İmkanı



Piyasa katılımcıları işlem yapacakları "Lot" sayısını, yapılmak istenen ileri tarihli ticaret büyüklüğüne göre kendileri ayarlayacak.

Spot elektrik piyasalarında kendi portföylerini dengeleyebilen ve fiziksel optimizasyon yapabilen piyasa katılımcıları, bu yeni piyasayla fiyat riskinden korunma (hedging) ve geleceğe yönelik fiyat beklentilerini görme imkanı bulacak.

Vadeli işlemler organize piyasalarda ve tezgah üstü piyasalarda ikili anlaşmalar yoluyla yapılabilecek.

Yetkililer, tezgah üstü piyasalarda daha önce de piyasa katılımcılarının vadeli işlem yapabildiklerini ancak tezgah üstü piyasalarda yapılan işlemlerin detaylarının diğer katılımcılara duyurulmadığı için geleceğe yönelik fiyat keşfi fonksiyonunun gerçekleşmediğini ifade etti.





