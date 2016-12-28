EPİAŞ'ta petrol piyasasının kurulmasında hedef 2019

ANKARA (AA) - Enerji Piyasaları İşletme AŞ bünyesinde faaliyet gösterecek petrol piyasasının 2019'a kadar işleme açılması hedefleniyor.

EPİAŞ tarafından yayımlanan 2016-2020 Stratejik Planda, Türkiye'nin enerji ticaret merkezi olma vizyonu doğrultusunda yeni piyasalar kurulmasının amaçlandığı belirtildi.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalar doğrultusunda, EPİAŞ tarafından işletilecek petrol piyasasının 2019 ve kömür piyasasının da 2020'de faaliyete geçmesi öngörülüyor.

Petrol piyasasının oluşumu için fizibilite çalışmalarının 2017'de, mevzuat ve teknoloji altyapı çalışmalarını geliştirmesinin de 2018'de tamamlanması planlanıyor. Kömür piyasasında mevzuat ve teknoloji altyapı çalışmalarının ise 2019'a kadar bitirilmesi hedefleniyor.

- Doğalgazda spot piyasa gelecek yıl

Doğalgaz spot piyasasının gelecek yıl işleme açılacağının ifade edildiği planda, piyasasının işleme açılmasına yönelik yol haritasının tamamlanarak tasarım ve taslak mevzuat çalışmalarının Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) sunulduğu kaydedildi.

Plana göre, doğalgaz piyasasında fiziksel teslimatlı vadeli ürünlere ilişkin mevzuat çalışmaları da 2018'e kadar tamamlanacak.

Ayrıca, emisyon ticaretiyle, gönüllü yeşil sertifika ve gönüllü beyaz sertifika mekanizmalarının altyapı çalışmalarına da 2018'de başlanacak.



