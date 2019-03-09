Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi Bursa food istanbul mersin
Lokomotifte kadın imzası
Kadın imzası
KOBİ'lere 5 koldan destek
KOBİ'lere destek
Teknolojinin kraliçeleri
Teknolojinin kraliçeleri
66.6 milyon TL kar etti
66.6 milyon TL kar etti
Toplumun çimentosudur
Toplumun çimentosudur

ePttAVM'ye birincilik ödülü

- Şikayetvar Ace Awards Ödülleri kapsamında ePttAVM, "Pazar Yeri Platformları Birincisi" ödülünün sahibi oldu

ePttAVM'ye birincilik ödülü
banner17

ANKARA (AA) - ePttAVM, Şikayetvar Ace Awards Ödülleri kapsamında "Pazar Yeri Platformları Birincisi" ödülüne layık görüldü.

PTT AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Şikayetvar Ace Awards Ödülleri" sahiplerini buldu.

Şikayet yönetim platformu "şikayetvar.com" tarafından yapılan marka-müşteri değerlendirmeleri sonucunda ePttAVM, "Pazar Yeri Platformları Birincisi" ödülünü aldı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ePttAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, ilk kez bir kamu kurumuna verilen e-ticaret alanındaki ödülün ekip çalışmasıyla alındığına dikkati çekerek, "Çalışmalarımızın müşteriler tarafından da memnuniyetle karşılandığının göstergesi olan bu ödül, bizim daha fazla çalışmamızı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Çevikoğlu, Türkiye'nin dört bir yanına her gün kaliteli ve hızlı hizmet sunmak için çalıştıklarına işaret ederek, "Bu noktada siparişlerimizi hızla teslim eden PTT AŞ'ye ve bizim bu ödülü almamızı sağlayan müşterilerimize teşekkür ediyorum. Müşteri memnuniyeti bizim için her zaman öncelikli oldu bundan sonra da olmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
EPTTAVMHakan ÇevikoğluPazar Yeri Platformları BirincisiPTT AŞ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5