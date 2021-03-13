Erbaa'da ilk temeli attı heyecanı Anadolu'ya yayacak

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın tarafından açıklanan ‘Anadolu Kalkınma Politikası’ kapsamındaki yatırımlardan ilkinin temeli Erbaa’da düzenlenen temel atma töreni ile gerçekleştirildi. Tesis 50 milyon dolarlık ihracat kapasitesi ve yıllık 4 bin ton rekor üretimi ile Avrupa’nın en büyüğü olma özelliğini taşıyor. ASKON tarafından başlatılan Anadolu Kalkınma Politikası kapsamında Anadolu’ya yatırım zincirinin ilk halkası Tokat’ın Erbaa ilçesine yapılan yatırımla başladı.

Hedefimiz Türkiye’nin 81 Şehri

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği olarak bir süredir ülkemiz ekonomisine büyük katkısı olacağına inandığımız bir hedefimiz var. Ve bu hedefimizin adı da; ‘Anadolu Kalkınma Politikasıdır.’ Hedefimiz Türkiye’nin 81 vilayetinde sanayinin, turizmin, hizmet sektörünün, tarımın Türkiye’nin her vilayetine yayılması, ülkemizin her vilayetinin çalışan bir şehir haline dönüştürülmesidir. Ülke olarak yeni kalkınma modellinde önceliğimiz, göçü durdurmak ve tersine göçü sağlamak olmalıdır. Bu da ancak sanayide kalkınma ile olacaktır. Bugün geldiğimiz noktada; İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli üçgeni dolmuş ve doygunluğunu tamamlamıştır. Dönem 20 milyonun çalışıp ürettiği ile kalkınmasını yürüten bir ülke değil, 81 milyonun katkısı ile büyüyen bir ülke olma zamanıdır.

Pandemide Yatırımı ve İstihdamı Tercih Eden Girişimcilerime Teşekkür Ediyorum

Faizlerin son derece yüksek olduğu, dövizin zirve yaptığı pandemi ortamında, bugün burada parasını faize, dövize ve altına yatırmayarak, yatırımı ve istihdamı tercih eden birbirinden değerli 10 firmamızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bu girişimcilik ruhunuz aynı zamanda sizlerin ne derece vatan ve millet sevgisi ile dolu olduğunuzun da ayrıca bir göstergesidir. Anadoluluk ruhu zor dönemde kolayı tercih etmeyi değil, taşın altına elimizi koymayı gerektirir. Umarım sizin bu girişimci ruhunuz nice iş insanlarımıza da örnek bir davranış olur.

Avrupa’nın En Büyük Tesisi

Başkan Aydın ayrıca temeli atılan tesisin 50 milyon dolarlık ihracatı ekonomimize kazandıracak olan bir proje olduğunu ve bu yönü ile Avrupa’nın en büyük gipe iplik fabrikası olma özelliğini taşıdığını belirtti. Tesis ilk etapta 10 metrekare kapalı alandan oluşacak. Proje tam kapasiteye ulaştığında büyük bir ar-ge merkezi ile birlikte 30 bin metrekare alanda faaliyette bulunacak ve yıllık 4 bin ton rekor üretim gerçekleştirecek.