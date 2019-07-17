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Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi

- İTO Başkanı Avdagiç: - "Hiçbir saldırı ve karanlık emel, Türkiye'yi, ülkesinde olduğu gibi bölgesinde de barış ve huzuru temin etme gayretinden alıkoyamayacaktır" - "Kirli tezgahlarını sürdürmek için terörü ve teröristleri bir maşa gibi kullananlar bilmelidirler ki şehitlerimizin kanlarının her damlasından sorumludurlar"

Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi
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İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Hiçbir saldırı ve karanlık emel, Türkiye'yi, ülkesinde olduğu gibi bölgesinde de barış ve huzuru temin etme gayretinden alıkoyamayacaktır." ifadesini kullandı.

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, bugün öğleden sonra Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'ndaki bir görevlinin başkonsolosluk binası dışında bulunduğu sırada uğradığı menfur silahlı saldırıyı lanetlediğini belirtti.

Menfur saldırıda şehit düşen başkonsolosluk görevlisine rahmet, ailesine ve Türk milletine sabırlar dileyen Avdagiç, "Kirli tezgahlarını sürdürmek için terörü ve teröristleri bir maşa gibi kullananlar, bilmelidirler ki, şehitlerimizin kanlarının her damlasından sorumludurlar. Eminiz ki Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bugün de bu hain saldırıyı gerçekleştirenlere hak ettikleri cezayı verecektir. Hiçbir saldırı ve karanlık emel, Türkiye'yi, ülkesinde olduğu gibi bölgesinde de barış ve huzuru temin etme gayretinden alıkoyamayacaktır." ifadelerini kullandı.

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ErbilItoSaldırı
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