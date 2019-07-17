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Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi

- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomatların bulunduğu restorana düzenlenen silahlı saldırıyı nefretle kınıyorum" - "Saldırıda şehit düşen görevliye Allah'tan rahmet diliyorum. Irak makamları ve yerel yetkililer kısa zamanda bu saldırıyı aydınlatıp failleri adalet önüne çıkarmalı"

Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi
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ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomatların bulunduğu restorana düzenlenen silahlı saldırıyı nefretle kınadığını belirterek, "Irak makamları ve yerel yetkililer kısa zamanda bu saldırıyı aydınlatıp failleri adalet önüne çıkarmalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, bugün öğleden sonra Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğundaki bir görevlinin, Başkonsolosluk binası dışında bulunduğu sırada uğradığı silahlı saldırı neticesinde şehit edilişine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomatların da bulunduğu restorana silahlı saldırı düzenlendiğini anımsatan Palandöken, şunları kaydetti:

"Türk diplomatlarına yönelik gerçekleştirilen hain saldırıyı nefretle kınıyorum. Saldırıda şehit düşen görevliye Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Saldırının faillerinin süratle bulunması için Irak makamları ve yerel yetkililer kısa zamanda bu saldırıyı aydınlatıp failleri adalet önüne çıkarmalı."




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