banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa moda dünya Trabzon Foça
Doğadan’a ödül
Doğadan’a ödül
Yerli ve milli üretim
Yerli ve milli üretim
Beko'dan yeni seri
Beko'dan yeni seri
Soğan fiyati açıklaması
Soğan fiyati açıklaması
Temelleri sağlam
Temelleri sağlam

Ercan Kesal, Hepsitv'ye konuk oldu

Ercan Kesal, Hepsiburada'nın Youtube kanalı Hepsitv üzerinden yayınlanan "Yekta Kopan’la Yazar Söyleşileri" programına katıldı

Ercan Kesal, Hepsitv'ye konuk oldu
banner17

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada'nın Youtube Kanalı Hepsitv üzerinden yayınlanan "Yekta Kopan’la Yazar Söyleşileri" programının son konuğu Ercan Kesal oldu.
Hepsiburada'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirketin Youtube kanalı Hepsitv, yazarlar ve okurları buluşturduğu yayınlarına devam ediyor.
Programın moderatörlüğünü üstlenen yazar ve televizyoncu Yekta Kopan, "Evvel Zaman" ve "Kendi Işığında Yanan Adam" kitaplarının yazarı Ercan Kesal'ı ağırladı. Yayında "Kendi Işığında Yanan Adam" kitabının, Ercan Kesal'ın kendi yolculuğu sırasında, yönetmen Metin Erksan’lı anıları olarak da ifade edilebileceği konuşuldu.
Açıklamada yer alan bilgilere göre, Kesal, kitabında Metin Erksan'ın hayatının son demlerine eşlik edişini, onunla arkadaşlıklarını, yaptıkları sohbetleri anlatıyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Hepsiburada
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1