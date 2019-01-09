"Erciyes Teknopark 650 milyon lirayı aşan Ar-Ge cirosuna ulaştı"

KAYSERİ (AA) - Erciyes Teknopark AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç, teknoparkta faaliyet gösteren 230 teknoloji tabanlı Ar-Ge firması bünyesinde bin 85 nitelikli personelin çalıştığını ve 367 Ar-Ge projesi yürütüldüğünü belirterek, "Bölge kurulduğu günden bugüne kadar toplam bin 85 Ar-Ge projesi ve 650 milyon lirayı aşan Ar-Ge cirosuna ulaşmıştır." dedi.

Erciyes Teknopark'ta basın mensuplarıyla bir araya gelen Kılıç, Türkiye'nin 10 araştırma üniversitesinden biri olan Erciyes Üniversitesinin kısa zamanda önemli teknolojik gelişmelerin kaydedilmesinde etkin çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Teknoparkta bugün itibariyle faaliyet gösteren 230 teknoloji tabanlı Ar-Ge firması bünyesinde bin 85 nitelikli personelin çalıştığını, aktif olarak 367 Ar-Ge projesi yürütüldüğünü dile getiren Kılıç, bölgenin kurulduğu günden bu yana toplam bin 85 Ar-Ge projesi ve 650 milyon lirayı aşan Ar-Ge cirosuna ulaştığını bildirdi.

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi'nin 2018 yılında 34 üniversite-sanayi iş birliği projesine imza attığını belirten Kılıç, 12 patent başvurusu yanında 2 lisans anlaşması yapıldığını ifade etti.

- Girişimci fikir aşamasından büyük ölçekli prototip aşamasına kadar desteklenecek

Şirketin Ar-Ge projelerini büyüten firmalar için yeni tesis kuracağını söyleyen Kılıç, şunları kaydetti:

"2019 yılında inşaatına başlanacak tesiste girişimciler, teknopark ofis alanlarında gerçekleştirilmesi artık mümkün olamayacak boyuta ulaşan Ar-Ge projelerini ihtiyaçları kadar alanı kullanarak gerçekleştirebilecek. Halihazırda 24 hangar tipi prefabrik bir seri üretim alanı projesini hayata geçirmek üzere ruhsat aşamasını tamamlamış durumdayız. Bu sayede teknoloji tabanlı girişimci firmalar, fiziksel ve altyapısal yetersizlikler dolayısıyla erken aşamada teknopark dışına çıkmak zorunda kalmayacak.

Öte yandan, Mimarsinan OSB'ye yakın bir bölgede yeni bir alanın teknoloji geliştirme bölgesi olarak ilan edilmesi için çalışmaların sonuna gelindi. Yeni ilan edilecek bölgede, Teknoloji Tabanlı Büyük Ölçekli Prototip Geliştirme Tesisi ölçeğinin de ötesine geçen ölçekteki teknoloji tabanlı çalışmalar için yer tahsis edilecek. Erciyes Teknopark, planladığı bu yapı sayesinde girişimcileri fikir aşamasından büyük ölçekli prototip aşamasına kadar destekleyecek."

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da basının demokrasinin güçlenmesinde önemli rol oynadığını belirterek, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Konuşmaların ardından basın mensuplarına Erciyes Teknopark gezdirildi.

