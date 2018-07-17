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Erdek'te yarım asırlık balık mezatı

- Balıkesir'in Erdek ilçesinde, küçük tekne ve oltalarla avlanan balıklar, 50 yıldır açık artırma usulüyle satılıyor

Erdek'te yarım asırlık balık mezatı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Erdek ilçesinde, küçük tekne ve oltalarla avlanan balıklar 50 yılı aşkın süredir açık artırmayla satışa sunuluyor.

Erdek Körfezi ve Kapıdağ Yarımadası çevresinde gece avlanılan ve gün içinde hale getirilen balıkların mezatı, renkli görüntüler oluşturuyor.

Belediyede görevli tellalın yönettiği mezatta satışa sunulan taze balıklara ilçe halkı, esnaf ve yazlıkçılar yoğun ilgi gösteriyor.

Erdek Su ürünleri Kooperatifi Derneği Başkanı Ali Demiray, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki bu geleneğin 50 yılı aşkın süredir devam ettiğini belirtti.

Demiray, büyük balıkların tane olarak, küçüklerin ise plastik kaplara konularak tartılmadan satıldığını kaydetti.

Satışların tellallığını yapan Murat Ubay da ilçe halkının bu yöntemle hem ucuz hem de taze balık tükettiğini ifade etti.

Balıkçı Fırat Sert de mezatın sabah 08.30'da açıldığını belirterek, "İri balıklarımız tane, diğerleri tepsi usulüyle sergilenerek açık artırmayla satılıyor. Balıklarımızın hepsi günlük. Yaklaşık 700-800 gramlık 'karagöz' ve 'mırmır'ların tanesi 15-20 lira, istavrit ve mezgit plastik kaplarda 10-15 liradan alıcı buluyor." diye konuştu.


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