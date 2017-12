Erkeklere yılbaşı hediyesi alan kadınlar, kendini es geçmedi

İSTANBUL (AA) - EDA TOPCU - Yılbaşı için erkeklere hediye alan kadınlar, kendilerini es geçmedi.

Yaklaşan yeni yıl ile birlikte alışverişlerde gözle görülür bir artış yaşanıyor. Tüketiciler, indirim ve kampanyalardan yararlanmak üzere online ve offline alışverişe büyük ilgi gösteriyor.

Alışverişte en fazla talep gören kategoriler kozmetik ve giyim olurken, kadınların erkeklere hediye alırken kendilerini de es geçmediği dikkati çekiyor.

Yılbaşı alışverişlerinde gözlemlenen artışa ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Boyner Büyük Mağazacılık Satış Genel Müdür Yardımcısı Hakan Zihnioğlu, yeni yıla sayılı günler kala mağazalarda yoğunluğun oldukça arttığını belirterek, özellikle geçtiğimiz hafta sonunun oldukça hareketli geçtiğini söyledi.

Yeni yıl alışverişini son dakikaya bırakmak istemeyen müşterilerin cumartesi-pazar yoğun şekilde mağaza ziyaretlerinde bulunduğunu bildiren Zihnioğlu, kendilerinin de talebe yanıt vermek adına her özel günde olduğu gibi yeni yılda da tüketiciye çok çeşitli hediye alternatifleri sunduklarını söyledi.

Hakan Zihnioğlu, tüketicinin en çok tercih ettiği kategorilere ilişkin şu bilgiyi verdi:

"Kadın-erkek-çocuk giyiminden aktif spora, ev dekorasyon ürünlerinden kozmetiğe bir ailenin tüm alışveriş ihtiyaçlarını karşılayabilen bir department store'uz. Farklı kategorilerdeki bu zengin seçkiyi avantajlı fiyatlar ve çok özel yeni yıl kampanyalarımızla sunuyoruz. Kozmetik kategorisi için hazırladığımız kampanyamızın kozmetik alışverişine olan ilgiyi oldukça artırdığını söyleyebiliriz. Sunduğumuz avantajlı kampanya ile müşterilerimiz kendilerine ve sevdiklerine parfümden cilt bakımı ve makyaj ürünlerine uzanan geniş yelpaze ile mükemmel hediye alternatifleri bulabiliyorlar. Kozmetik kategorisinde Boyner'e özel ürünler ve özel kozmetik setleri de avantajlı fiyatlarıyla oldukça ilgi görüyor.

Kozmetik dışındaki kategorilerde de devam eden başka bir kampanyamız daha var. Ev tekstilinden banyo mutfağa, dekorasyon ürünlerinden elektrikli ev aletlerine yenilenen ve genişleyen seçkisiyle sezona hızlı bir giriş yapan 'Boyner Evde' de hem yeni yıl hediye alışverişi hem de yeni yıl ev ve masa dekorasyonu için oldukça tercih edilen kategorilerimizden biri."





- "Özel günlere ilginin artmasıyla her geçen sene daha yoğun ilgiyle karşılaşıyoruz"





Zihnioğlu sundukları çeşitlilik ve avantajlı kampanyalarla her zevke ve her bütçeye hitap ettiklerini dile getirerek, özel günlere ilginin artmasıyla her geçen sene daha yoğun ilgiyle karşılaştıklarını söyledi.

"Tüketicilerin en çok kendisine mi ürün aldığı yoksa hediye mi aldığı" yönündeki soruyu Zihnioğlu, "Özel günlerde amaç sevdiklerimize, ailemize, arkadaşlarımıza hediye almak gibi görünse de sunduğumuz kampanyalar ve avantajlı fiyatlar tüm ihtiyaçların da bu dönemde karşılanmasını sağlıyor. Yani müşterilerimiz özel günlerde sevdiklerine ürün alırken uygun kampanyalar ile karşılaşınca kendi ya da ailesinin ihtiyaçlarını da karşılıyor." şeklinde yanıtladı.





- "Erkeklere hediye sayfası kadınlara hediye sayfasından daha çok ziyaret edildi"





Morhipo.com'dan paylaşılan verilere göre geçtiğimiz yıla göre bu yeni yılda hediye kampanyalarına talep yüzde 47 arttı. Yine geçen yıla göre sayfa görüntüleme sayısında App hariç yüzde 90,55'lik artış yaşanırken, mobilde yüzde 123'lük, desktopta yüzde 71,3'lük bir yükseliş oldu.

Bu yılbaşında özel tasarım ürünler, aksesuar ve kozmetiğe talep artarken, yılbaşı özel sayfasında erkeklere hediye sayfası kadınlara hediye sayfasından daha çok ziyaret edildi. Bu sayfaları "Klasik Yılbaşı Hediyeleri" takip etti.

Kadınların erkeklere hediye alırken kendilerine de bir şey aldığı belirtilen açıklamada, şu bilgiler yer aldı:

"Bu yıl, yılbaşı alışverişlerinde satın alınan ürünlerin yüzde 30'u kadın kategorisinden, yüzde 19'u erkek kategorisinden ve yüzde 17'si ayakkabı ve çanta kategorisinden alındı. En çok bot, triko, kaban, kadın elbise, erkek gömlek, erkek-kadın sneaker alındı. Sezondan dolayı outdoor bot-mont seçenekleri de yılbaşı hediyelerinde öne çıkıyor. Kozmetik tarafında ise parfüm yine çok tercih ediliyor. Kadın-erkek saat satışları ise geçen yıla göre 4 katına çıktı. Kadın iç giyim pijama geçen yıla göre 2,5 kat artmış görünüyor. Tercih edilen fiyat aralığı ortalama 150-350 lira arasında gerçekleşti."





- En çok tercih edilen ürünler üzerinde ad yazılı ya da resim basılı kişiye özel ürünler"





BuldumBuldum.com Üst Yöneticisi (CEO) Güçlü Gökozan bu yıl özellikle toplu hediye alımının yoğun olduğunu söyledi. Tüketicilerin bu sene daha düşük tutarlarda ama toplu şekilde 5-10 hediyeyi birden aynı siparişte aldığına dikkati çeken Gökozan, en çok tercih edilen ürünlerin üzerinde ad yazılı ya da resim basılı kişiye özel ürünler olduğunu aktardı.

Geçen seneye göre bu yıl talebin çok daha fazla olduğunu aktaran Gökozan, şunları aktardı:

"Her geçen sene yılbaşında hediyeleşme ve sevdiklerini yeni yıla girerken mutlu etme alışkanlığı daha da artıyor bu da hediye talebini her geçen sene arttırıyor. Bu sene tüm aileye toplu şekilde hediye alıyoruz. Tabii herkese bir şey alırken ya da kişiye özel kupa bardak yaptırırken kendilerini de siparişe ekleyenler olduğunu gözlemliyoruz. Ama toplu şekilde hediye almak her zaman öncelikli.



Bu sene nedense hediye alımı çok önceden başladı. Normalde son 3-4 gün çok yoğun olurken bu sene 1 hafta önceden yoğunluğun başladığını görüyoruz. Artık güven kaygısından dolayı internet alışverişi yapmama olayının rafa kalktığını görüyoruz. Özellikle bilinen markalar üzerinden alışveriş yaparken artık bu sorun hiç yaşanmıyor. Bu da daha önce hiç alışveriş yapmamış kesimin hızla internet müşterisi olmaya başlamasını sağlıyor ve internetten alışveriş pazarını hızla büyütüyor."

Türkiye'de artık herkesin en kaliteli ürünü en ucuza en hızlı şekilde internetten bulup alabileceğinin farkında olduğunu belirten Gökozan, artık büyük markaların neredeyse hepsinin 1-2 günde siparişleri adrese teslim etmesi ve koşulsuz iade garantisi vermesinin bu güveni ve insanların internetten alışverişe kaymasını artırdığını söyledi.

Gökozan, "Biz sadece Türkiye'de değil Orta Doğu ve Avrupa'ya da açıldık bu sene itibariyle. Avrupa'da yılbaşı alışkanlıkları bize paralel olurken Orta Doğu'da yılbaşı hediyelerinin özellikle sevgililere ve eşlere alındığını görüyoruz. Bu da aslında her ülke ve bölgenin farklı hediye alma alışkanlıklarını gösteriyor." diye konuştu.