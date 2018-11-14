"Erken rezervasyon yüzde 40 artacak"

İSTANBUL (AA) - Tatilsepeti.com Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz, yerli turistin son iki yıldaki fiyatlarla 2019'da tatil yapabilmesinin tek yolunun erken rezervasyondan geçtiğini, erken rezervasyonun ilk döneminde indirim oranlarının yüzde 30 ila yüzde 50 arasında değiştiğini belirterek, "Önceki yıllardan farklı olarak bu sene erken rezervasyon kampanyasında yüzde 40 civarında talep artışı bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Küçükyılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'ye gelen yerli ve yabancı ziyaretçi sayısının yılın 9 ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 18,5'lik artışla 36 milyona ulaştığını kaydetti.

Özellikle Avrupa'dan gelen ziyaretçi sayısındaki artışın devam ettiğini, bu trendin sürmesi halinde yıl sonunda ülkeye gelen ziyaretçi sayısının 45 milyona ulaşabileceğini aktaran Küçükyılmaz, bu rakamın, Türkiye turizm sektörünün en iyi performansı olacağını vurguladı.

Küçükyılmaz, iç pazarda 10-12 milyon kişi arasında bir tatil hacmi olduğunu tahmin ettiklerini, 2019'da bu rakamın benzerini beklediklerini, dış pazarlardan gelen yoğun talep nedeniyle iç pazardaki turist sayısında artış öngörmediklerini belirtti.

Küçükyılmaz, Türkiye'nin turizm gelirinin 9 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 arttığını, gelirin 23 milyar dolara ulaştığını bildirdi.





- "Erken rezervasyonla bin 500-2 bin lira tasarruf edin"





Koray Küçükyılmaz, yıl sonunda otellerin doluluk oranları nedeniyle bu yıl erken rezervasyon döneminin daha kısa sürebileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"2019'da 36 günlük tatil izni imkanı var. Erken rezervasyon yaptırmak isteyenler ellerini çabuk tutmalı. Önceki yıllarda otellerin doluluk oranları yüksek değildi, oteller müsaitti. Bu nedenle erken rezervasyon dönemi de daha uzun sürerdi. Ancak bu yıl erken rezervasyon dönemi mart sonunda bitecek gibi görünüyor. Dolayısıyla erken rezervasyon ile yüzde 50'lere varan indirimlerden faydalanmak isteyenlerin ellerini çabuk tutmaları gerekiyor.

Öte yandan, 2018'de otellerdeki ortalama fiyatlar yüzde 30 civarında yükseldi. Erken rezervasyon dönemi, hem sektör hem de tatilciler açısından büyük önem taşıyor. Yerli turistin son iki yıldaki fiyatlarla 2019'da tatil yapabilmesinin tek yolu erken rezervasyondan geçiyor. Erken rezervasyonun ilk döneminde indirim oranları yüzde 30 ila yüzde 50 arasında değişiyor. Sezon yaklaştıkça indirimli oda bulmak zorlaşıyor ve indirim oranları her yeni erken rezervasyon döneminde yüzde 5 düşüyor."

Küçükyılmaz, ortalama 5 yıldızlı bir tesisin kişi başı geceleme fiyatının 650-700 TL civarında olduğunu, erken rezervasyonun ilk döneminde aynı tesiste, gecelik kişi başı 500 TL fiyatla, 2 çocuğu ücretsiz olmak üzere 4 kişilik bir ailenin, 5 gecelik tatil rezervasyonunu 5 bin liraya yapabileceğini, bu sayede bin 500-2 bin lira tasarruf edilebileceğini bildirdi.





- "Erken rezervasyonda yüzde 40 artış bekliyoruz"





Tatilsepeti.com Genel Müdürü Küçükyılmaz, Tatil Sepeti olarak önceki yıllardan farklı olarak bu sene erken rezervasyon kampanyasında yüzde 40 civarında talep artışı beklediklerini, artan fiyatlardan etkilenmek istemeyen tatilcilerin erken rezervasyona ilgisinin daha fazla olacağını vurguladı.

Erken rezervasyon yaptıranların, yaz geldiğinde tatillerini iptal ettirmek durumunda kalsalar bile herhangi bir maddi kayıp yaşamadığını belirten Küçükyılmaz, "Tatilsepeti.com'un Koşulsuz İptal Güvence Paketi ile alınan tatiller, son 72 saate kadar koruma altına alınıyor. Buna göre, rezervasyon koşulsuz iptal ediliyor ve ödenen paranın iadesi kesintisiz olarak gerçekleşiyor. 6 aya varan taksit imkanları ise ödeme yapmayı kolaylaştırıyor." ifadelerini kullandı.

Küçükyılmaz, bu yıl özellikle kültür turlarının tercih edildiğini, bu trendin 2019'da da devam etmesini beklediklerini kaydetti.