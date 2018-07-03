"Erken yerel seçim çıkışlarını doğru bulmuyoruz"

İSTANBUL (AA) - Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, Türkiye'yi yeni bir seçim atmosferine sokmanın doğru olmayacağını belirterek, bu ortamda yerel seçim çıkışlarını doğru bulmadıklarını bildirdi.

Cesur, yazılı açıklamasında, erken yerel seçim çağrılarına ilişkin bir değerlendirmede bulundu.

24 Haziran seçimleri ile birlikte yeni bir sisteme geçildiğini belirten Cesur, Türkiye’de belirsizlik ortamı henüz ortadan kalktığını, odaklanılması gereken acil konuları bir kenara bırakıp Türkiye'yi yeniden bir seçim atmosferine sokmanın doğru olmayacağını savundu.

Cesur, şunları kaydetti:



"Sisteme geçiş nedeni ile siyasi ve bürokrasi açısından yoğun bir trafik yaşanacaktır. Hakeza ekonomi noktasında da belirsizlik ortamını yeni yeni aşmış durumdayız. Durum böyleyken Türkiye'yi yeni bir seçim atmosferine sokmak doğru olmaz, bu ortamda yerel seçim çıkışlarını doğru bulmuyoruz.

Türkiye artık yeni bir sisteme geçmiştir. Milletimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini onaylamıştır. Bu sistemin oturması için yoğunlaşmalıyız. Ayrıca önceliklerimizi iyi belirlemeliyiz. Erken yerel seçim çıkışları piyasaları olumsuz etkilemektedir. Bir an önce mali disipline geri dönmeliyiz. Yıllık enflasyonun yüzde 15’i geçtiği bir ortamda odaklanmamız gereken öncelikli konumuz erken yerel seçim olmamalıdır. Bir an önce ülkeyi seçim atmosferinden çıkartıp yeni hükümet sisteminin bütünleşme çalışmalarını tamamlayarak asıl meselelerimize odaklanmalıyız."







