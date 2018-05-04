Erkenci kirazda bereketli sezon

MANİSA (AA) - Yüksek ihracat potansiyeline sahip erkenci kiraz çeşitlerinde önde gelen üretim bölgelerinden Manisa'da üretici yeni sezona mutlu başladı.

Şehzadeler ilçesi Sancaklıbozköy Mahallesi'nde sabahın erken saatlerinde toplanan meyveler, kiraz pazarında alıcı firmalara sunuluyor.

Firmaların paketleme işlemi sonrası ürünler, Türkiye ve dünyanın farklı noktalarına gönderiliyor.

Bu sezon yaklaşık bir ay önce toplanmaya başlanan kirazda, hem rekolte hem de fiyat üreticiyi memnun etti.

Manisa Kiraz Üreticileri Birliği Başkanı Suhip Kocagöbek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 1 aydır kiraz topladıklarını, özellikle iç piyasadan gelen talebin sevindirici olduğunu söyledi.

Bölgede yaklaşık 36 bin dekar arazideki 150 bin ağaçta ortalama 120 bin ton kiraz üretildiğini, bunun yüzde 80'inin ihracata gittiğini dile getiren Kocagöbek, "Bu sene ağaçların verimi, ürün kalitesi ve oluşan fiyatlar çok iyi. Fiyatlar kilogram başına 15-20 lira arasında gidiyor. İhracatın artmasıyla fiyatların daha da iyiye gideceğini düşünüyoruz." dedi.

Kiraz üreticisi Fahri Dağdeviren de geçen sezona göre ürün kalitesinde artış olduğunu söyledi.

Bölgenin çeşit açısından da zengin olduğunu belirten Dağdeviren, "Hava şartlarının etkisiyle bu yıl ürünü biraz daha erken topladık. Özellikle ihracat için tercih edilen çeşitlerde ise henüz hasat başlamadı. Yaklaşık bir hafta sonra bu çeşitlerin de tezgaha gelmesiyle piyasanın gerçek dengesini bulacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

