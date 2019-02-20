Erol Bilecik’ten vecizeler!

TÜSİAD'ın 49. Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Bilecik’in konuşmasında dile getirdiği veciz sözler şöyle oldu:
- Her ayrılığın aslı, buluşmadır.
- İnanıyorum ki gönülden gönüle bir yol vardır.
- Akıl akıldan üstündür.
- Herkesin aynı şeyi düşündüğü yerde, kimse fazla bir şey düşünmüyor demektir.
- Uzlaşma asla yenilgi değildir.
- Demokrasi ithal edilmez, inşa edilir.
- Ekonomi halkımızın ekmeği, çocuklarımızın geleceğidir.
- İnsan yalnızca söylediklerinden değil, sustuklarından da sorumludur.
- Değişime direnmek, hayata direnmektir. Hayata yenilmemenin yolu ise yenilenmektir.
- Arda kalan, derde kalır.
- Biz inanıyoruz ki dünyayı değiştirecek insanlar, onu değiştirebileceğini düşünecek kadar çılgın olanlardır.
- Değişim önce kendinde başlar
- Tek kanatla geleceğe uçamayız!
- Bir toplumun eğitimi olmadıkça, o toplumun meziyetlerini ortaya çıkaramazsınız.
- (Mevlana’dan atıfla)Dediler ki: Gözden ırak olan, gönülden de ırak olur. Dedim ki: Gönüle giren, gözden ırak olsa ne olur.