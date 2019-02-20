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Erol Bilecik’ten vecizeler!

TÜSİAD Başkanlığı’na veda eden Erol Bilecik’in, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada veciz sözler kullanması dikkat çekti.

Erol Bilecik’ten vecizeler!
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TÜSİAD'ın 49. Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Bilecik’in konuşmasında dile getirdiği veciz sözler şöyle oldu: 

  • Her ayrılığın aslı, buluşmadır.
  • İnanıyorum ki gönülden gönüle bir yol vardır.
  • Akıl akıldan üstündür.
  • Herkesin aynı şeyi düşündüğü yerde, kimse fazla bir şey düşünmüyor demektir.
  • Uzlaşma asla yenilgi değildir.  
  • Demokrasi ithal edilmez, inşa edilir.
  • Ekonomi halkımızın ekmeği, çocuklarımızın geleceğidir.
  • İnsan yalnızca söylediklerinden değil, sustuklarından da sorumludur.
  • Değişime direnmek, hayata direnmektir. Hayata yenilmemenin yolu ise yenilenmektir.
  • Arda kalan, derde kalır.
  • Biz inanıyoruz ki dünyayı değiştirecek insanlar, onu değiştirebileceğini düşünecek kadar çılgın olanlardır.
  • Değişim önce kendinde başlar
  • Tek kanatla geleceğe uçamayız!
  • Bir toplumun eğitimi olmadıkça, o toplumun meziyetlerini ortaya çıkaramazsınız.
  • (Mevlana’dan atıfla)Dediler ki: Gözden ırak olan, gönülden de ırak olur. Dedim ki: Gönüle giren, gözden ırak olsa ne olur.
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Anahtar Kelimeler:
TÜSİADErol Bilecik
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