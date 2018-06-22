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Erzurum Ticaret Borsası

- Borsada büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25 ila 34 liradan işlem gördü

Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25 ila 34 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG25,0028,0025,47HMSEt BüyükbaşKG34,0034,0034,00HTSEt KüçükbaşKG32,0032,0032,00HMSEt KüçükbaşKG 33,00 34,00 33,73HTS Kaşar PeynirKG20,0020,0020,00HTSYağlı PeynirKG9,209,209,20HTSİnek SütüKG 0,95 1,15 1,04 HMS

HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

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Erzurum Ticaret Borsası
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