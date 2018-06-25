Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 28,65 - 47,50 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİTereyağıKG26,0026,0026,00HTSKuru SoğanKG1,001,101,05HTSEt BüyükbaşKG28,6547,5039,04ESKSEt BüyükbaşKG 29,2529,2529,25HMS Et KüçükbaşKG32,0032,0032,00ESKSKaşar PeynirKG20,0025,0023,66HTSYağlı PeynirKG 7,6513,508,46HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış