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Erzurum Ticaret Borsası

- Borsada büyükbaş hayvan etinin kilogramı 20 ila 38 liradan işlem gördü

Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 20 ila 38 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG20,0029,5027,49HMSEt BüyükbaşKG30,4738,0031,50HTSEt KüçükbaşKG 35,2235,64 35,63 HTS Kaşar PeynirKG18,0018,0018,00HTSYağlı PeynirKG 12,0015,5012,42HTSPatatesKG 1,801,80 1,80 HTS TereyağıKG 28,00 29,00 28,90HTS


HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış


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Erzurum Ticaret Borsası
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