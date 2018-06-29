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Erzurum Ticaret Borsası

- Borsada büyükbaş hayvan etinin kilogramı 20 ila 45,72 liradan işlem gördü

Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 20 ila 45,72 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG20,0029,2528,32HMSEt BüyükbaşKG26,1845,7235,33HTSGEt KüçükbaşKG 38,44 38,44 38,44 HTS Et KüçükbaşKG 29,20 38,00 33,49 HTSG Kaşar PeynirKG20,0020,0020,00HTSYağlı PeynirKG 9,2010,889,83HTSİnek SütüKG 1,401,501,45HMSTereyağıKG 26,0026,0326,03HTS

HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

HTSG: Hazır Tüccar Satışı Geç

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Erzurum Ticaret Borsası
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