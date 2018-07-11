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Erzurum Ticaret Borsası

- Büyükbaş hayvan etinin kilogramı 26,57 ila 60,14 liradan işlem gördü

Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 26,57 ila 60,14 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/lira) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (lira)EN ÇOK FİYAT (lira)ORTALAMA (lira)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG26,5760,1441,93ESKSEt BüyükbaşKG 37,0037,00 37,00 HTS Kaşar PeyniriKG15,1222,7019,73HTSYağlı PeynirKG 7,2821,72 10,09 HTS PatatesKG0,950,950,95HMSTereyağıKG 23,0032,0027,22HTS

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

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