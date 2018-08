ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 26,57-60,14 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ Et KüçükbaşKG31,8133,0132,37ESKS Et BüyükbaşKG 37,0039,0038,02HTS Et BüyükbaşKG26,5760,1440,87ESKS Kaşar PeyniriKG 20,0026,0022,31HTS Civil PeyniriKG 16,0020,5017,19HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış