Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogram fiyatı 26 ila 47,50 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ Et BüyükbaşKG33,2847,50 35,38 ESKS Et BüyükbaşKG 26,00 26,0026,00 HMS Et BüyükbaşKG 33,10 33,10 33,10 HTS Et KüçükbaşKG 32,0032,00 32,00 ESKS Yağlı PeynirKG 9,20 9,20 9,20 HTS Kaşar PeynirKG20,00 20,00 20,00HTS
EBKS:Et ve Süt Kurumu Satış
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış