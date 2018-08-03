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Erzurum Ticaret Borsası

- Borsada büyükbaş hayvan etinin kilogram fiyatı 26 ila 47,50 liradan işlem gördü

Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogram fiyatı 26 ila 47,50 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ Et BüyükbaşKG33,2847,50 35,38 ESKS Et BüyükbaşKG 26,00 26,0026,00 HMS Et BüyükbaşKG 33,10 33,10 33,10 HTS Et KüçükbaşKG 32,0032,00 32,00 ESKS Yağlı PeynirKG 9,20 9,20 9,20 HTS Kaşar PeynirKG20,00 20,00 20,00HTS

EBKS:Et ve Süt Kurumu Satış

HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

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Erzurum Ticaret Borsası
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