Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 26,89-64,95 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ Et Büyükbaş KG34,0064,9542,80ESKSEt Büyükbaş KG 26,8929,0027,91HMSEt Küçükbaş KG31,8132,0031,91ESKSKaşar Peyniri KG18,9820,8319,96HTSYağlı Peynir KG13,6213,6213,62HTSTereyağıKG 28,0028,0028,00HTSİnek SütüKG 1,00 1,00 1,00 HMS PatatesKG 1,80 1,80 1,80 HMS
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
HTS: Hazır Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı