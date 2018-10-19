Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 21,25-64,95 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ Et Büyükbaş KG21,2529,0026,21ESKAEt Büyükbaş KG 34,0064,9537,09ESKSEt Küçükbaş KG31,8132,0031,96ESKSKaşar Peyniri KG20,0020,0020,00HTSYağlı Peynir KG9,209,209,20HTSLor PeyniriKG 6,00 6,00 6,00 HTS TereyağıKG 26,0026,0026,00HTS
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
ESKA: Et ve Süt Kurumu Alış
HTS: Hazır Tüccar Satışı