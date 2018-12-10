ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 27 ila 38 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG27,0027,0027,00HMSEt BüyükbaşKG 34,0038,00 36,30 HTS Kaşar PeyniriKG18,5220,0018,72HTSLor PeyniriKG6,006,006,00HTSYağlı PeyniriKG9,2013,0010,54HTSTereyağıKG 25,00 29,00 25,97 HTS PatatesKG 1,101,101,10HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı