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Erzurum Ticaret Borsası

- Büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24,26-49,95 liradan işlem gördü

Erzurum Ticaret Borsası
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ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24,26-49,95 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG28,6549,9537,96ESKSEt BüyükbaşKG 24,2638,0030,31HTSEt KüçükbaşKG 32,00 32,00 32,00 ESKS Kaşar PeyniriKG17,9028,0023,22HTSCivil PeynirKG15,6524,0016,25HTSYağlı PeynirKG9,2015,5012,37HTSTereyağıKG 29,4033,5032,12HTSPatatesKG 1,181,181,18HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

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Erzurum Ticaret Borsası
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