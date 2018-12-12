Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı 1,00 ila 2,20 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİPatatesKG 1,00 1,60 1,30 HMS Patates
KG
1,50
2,20
1,70
HTS
Kaşar PeyniriKG21,5021,5021,50HTSCivil PeynirKG13,8513,8513,85HTSYağlı PeynirKG10,5010,5010,50HTSTereyağıKG 21,0026,5023,50HTSKuru SoğanKG 1,00 1,50 1,22 HTS Yumurta ADET 0,35 0,35 0,35 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı