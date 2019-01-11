Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 31,43 ila 47,84 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG31,43
47,84 32,88 ESKSKavurmaKG 33,70
33,70
33,70
ESKSKaşar PeyniriKG18,54 25,00
21,42
HTSYağlı PeynirKG8,00
11,00
9,77
HTSLor PeyniriKG5,00
5,00
5,00
HTSTereyağıKG27,75 36,00 31,00 HTSSüzme BalKG 32,41 32,41
32,41
HTS
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
HTS: Hazır Tüccar Satışı